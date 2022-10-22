Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница, которую называют самой богатой украинской певицей, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Звезда активно поддерживает Украину во время войны и руководит несколькими фондами помощи. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда поделилась фото, где стояла рядом с мужем Мохаммадом, а рядом с парой были дочери-близняшки - Арабелла и Мирабелла.

"Катюша, благодарна вам, что хотя бы на час вернули в довоенную жизнь", - написала Камалия, рассказывая о съемке для одного из украинских телеканалов.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как хорошо и эти цвета деревьев желтые", "Красивая семья", "Какие все счастливые", "Хорошие!Счастливы! Улыбчивые! Пусть всегда так будет", "Хорошая семья. Пусть Божечка бережет Вас", "Красивая семья".

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