Джеррі Хейл показала, як провела свій день народження, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона – скасування", після чого про співачку заговорили усі. Зараз Jerry Heil співпрацює з найвідомішими українськими зірками та продовжує створювати хіти. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Я у Києві, здолала понад 7 000 км, але інакше провести свою РН не могла.

Друзі скинулися на бавовну до мого ДР 27 років. Цей день настав: ми відкриваємо збір на 40 кішок для Джеррі. Банку в ТГ канал.

Дуже люблю побажання на ДН! Основне вже захотіла і задула, звісно. Тепер ваша черга!" - написала зірка.

Леся Нікітюк одразу ж прокоментувала публікацію: "Сонечко, з твоїм Днем! Я тебе кохаю".

Продюсерка Ірина Горова теж не змогла пройти повз: "З днем ​​народження".

Також до привітань приєднався Євген Білозеров: "З твоїм днем. Нехай усе буде гаразд".

Нагадаємо, Jerry Heil присвятила новий трек путіну, який підірвав мережу

А ще Politeka писала, що Jerry Heil хльостко висміяла Ілона Маска у гуморній пісні.

Також Politeka повідомляла, що Jerry Heil перевершила Винника, переробивши його відомий хіт.



