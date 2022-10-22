Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона – скасування", після чого про співачку заговорили усі. Зараз Jerry Heil співпрацює з найвідомішими українськими зірками та продовжує створювати хіти. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Я у Києві, здолала понад 7 000 км, але інакше провести свою РН не могла.
Друзі скинулися на бавовну до мого ДР 27 років. Цей день настав: ми відкриваємо збір на 40 кішок для Джеррі. Банку в ТГ канал.
Дуже люблю побажання на ДН! Основне вже захотіла і задула, звісно. Тепер ваша черга!" - написала зірка.
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Леся Нікітюк одразу ж прокоментувала публікацію: "Сонечко, з твоїм Днем! Я тебе кохаю".
Продюсерка Ірина Горова теж не змогла пройти повз: "З днем народження".
Також до привітань приєднався Євген Білозеров: "З твоїм днем. Нехай усе буде гаразд".
Нагадаємо, Jerry Heil присвятила новий трек путіну, який підірвав мережу
А ще Politeka писала, що Jerry Heil хльостко висміяла Ілона Маска у гуморній пісні.
Також Politeka повідомляла, що Jerry Heil перевершила Винника, переробивши його відомий хіт.