Вікторія Булітко - відома українська співачка, яка стала зіркою "Дизель шоу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка показала, як готувалася до концертів, які вже скоро покажуть по телебаченню.
"Хвилювались, але при всьому готувалися! Наші жовтневі козацькі концерти «Дизель Шоу» пройшли! Дякую всім глядачам, які прийшли підтримати нас і побачити нові номери. Дякуємо військовим ЗСУ за можливість виходити на сцену. Сьогодні ми всі як ніколи усвідомлюємо справжню цінність речей" , – написала Вікторія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Колір волосся дуже вам підходить", "А де Яна поділася, вона колись з'явиться в дизель шоу", "Віка, яка ви красива, у вас дуже яскраві очі. А Дизеля це кохання".
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" поділилася трепетним фото із загиблою Поплавською.
А ще Politeka писала, що Крутоголов із "Дизель шоу" раптово з'явився у військовій формі.
Також Politeka писала, що зірки "Дизель шоу" несподівано вийшли на сцену у вишиванках.