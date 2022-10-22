Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда показала, как готовилась к концертам, которые уже совсем скоро покажут по телевидению.

"Волновались, но при всем готовились! Наши октябрьские казацкие концерты «Дизель Шоу» прошли! Благодарю всех зрителей, которые пришли поддержать нас и увидеть новые номера. Спасибо военным ВСУ за возможность выходить на сцену. Сегодня мы все как никогда осознаем подлинную ценность вещей", - написала Виктория.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Цвет волос очень вам подходит", "А где Яна делась, она когда появится в дизель шоу", "Вика, какая вы красивая, у вас очень яркие глаза. А Дизеля это любовь".

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