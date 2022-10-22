Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка всіма способами добивалася популярності і намагалася засвітитися на шоу. Після випусків про сімейство Кім вона стала досить відомою і тепер підтримує образ діви різними витівками.
Також Кім змінює образи для фотосесій та зайнялася власним брендом одягу.
Цього разу Кім Кардаш'ян у новому стильному образі влаштувала фотосесію у вбиральні. У чорному силуетному комбінезоні та рожевому пальті Кім відзначиться відмінність, а шкіряні ботфорти та пухнаста сумочка завершили нестандартну цибулю зірки.
У мережі у свою чергу оцінили оновлений образ:
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Ти виглядаєш високою на фото 1 #teachme 😩🖤; Вмерти! Потрібні такі 🔥; Одержимий 🔥; Вона б посварила Хлою за те, що вона носила це 3 роки тому; Якби краса мала обличчя 😍; Красиво ... абсолютно приголомшливо! ❤️; моя муза, люблю тебе! Таке натхнення у житті ❤️; Моя королева; Це захоплює дух 🔥❤️🙌».
Раніше Кардашьян опублікувала відео в Instagram, у якому показала, як виглядає її обличчя без макіяжу. Також вона показала, як користуватися одним із продуктів бренду SKKN, наносячи його на обличчя та шию.
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