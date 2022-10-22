Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая всеми способами добивалась популярности и старалась засветиться на шоу. После выпусков о самом семействе Ким она стала довольно известной и теперь поддерживает образ дивы самыми разными выходками.
Также Ким меняет образы для фотосессий и занялась собственным брендом одежды.
В этот раз Ким Кардашьян в новом стильном образе устроила фотосессию в гардеробной. В черном силуэтном комбинезоне и розовом пальто Ким удалость отличиться, а кожаные ботфорты и пушистая сумочка завершили нестандартный лук звезды.
В сети в свою очередь оценили обновленный образ:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Воздушные силы Украины отразили массированную атаку врага на юге: детали невероятного результата
«Он это понимает»: названы четыре сценария, как все закончится для Путина
Украинцы разнесли Лорак во время релиза нового клипа: "Думал, Лобода хуже вас, но вышло наоборот..."
"Мама Верки Сердючки" удивила видом в обычной жизни: "Может ли этот человек быть..."
«Ты выглядишь высокой на фото 1 #teachme 😩🖤; Умереть! Нужны такие 🔥; Одержимый 🔥; Она бы отругала Хлою за то, что она носила это 3 года назад; Если бы у красоты было лицо😍; Красиво… совершенно потрясающе! ❤️; моя муза, люблю тебя! Такое вдохновение в жизни ❤️; Моя королева; Это захватывает дух 🔥❤️🙌».
Ранее Кардашьян опубликовала видео в Instagram, в котором показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Также она показала, как пользоваться одним из продуктов бренда SKKN, нанося его на лицо и шею.
Напомним, "Вечер был особенным": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в роскошном платье вышла в свет с мужем-миллионером.
Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан в укороченных джинсах выгуляла осенний лук: фото.
Также Politeka писала, что "Надя поддержала": экс-жена Потапа Горовая показала закулисье нового проекта, видео.