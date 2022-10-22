Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая всеми способами добивалась популярности и старалась засветиться на шоу. После выпусков о самом семействе Ким она стала довольно известной и теперь поддерживает образ дивы самыми разными выходками.

Также Ким меняет образы для фотосессий и занялась собственным брендом одежды.

В этот раз Ким Кардашьян в новом стильном образе устроила фотосессию в гардеробной. В черном силуэтном комбинезоне и розовом пальто Ким удалость отличиться, а кожаные ботфорты и пушистая сумочка завершили нестандартный лук звезды.

В сети в свою очередь оценили обновленный образ:

«Ты выглядишь высокой на фото 1 #teachme 😩🖤; Умереть! Нужны такие 🔥; Одержимый 🔥; Она бы отругала Хлою за то, что она носила это 3 года назад; Если бы у красоты было лицо😍; Красиво… совершенно потрясающе! ❤️; моя муза, люблю тебя! Такое вдохновение в жизни ❤️; Моя королева; Это захватывает дух 🔥❤️🙌».

Ранее Кардашьян опубликовала видео в Instagram, в котором показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Также она показала, как пользоваться одним из продуктов бренда SKKN, нанося его на лицо и шею.

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