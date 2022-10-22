Моніка Беллуччі - відома модель і актриса, яка присвячує сили не тільки материнству, а й не закидає улюблену справу. Артистка хоч і не так часто знімається в нових фільмах, але встигає запам'ятатися навіть у не дуже знакових ролях.

На цей раз відома італійська актриса поділилася з шанувальниками несподіваними знімками. Моніка представила постер, що інтригує, спеціально до нового документального фільму "Дівчина у фонтані". У Кінострічці Беллуччі грає шведську актрису та фотомодель Аніту Екберг.

На фото знаменитість позує з довгим білявим волоссям, на її обличчі яскравий макіяж, що підкреслює брови та очі. Однак уся увага прикута до великого декольте.

«Небезпечна леді білявка; Моніка здатна жінка; краса поза часом; я навіть заздрю ​​її силі; мені подобається посмішка; грає з нами, вау» - пишуть у мережі.

Раніше 58-річна в чорно-червоній сукні змогла привернути увагу поряд із популярним актором.

Чоловік молодший за Беллуччі на 17 років, проте на фото артистка виглядає настільки привабливо, що багатьох здивувала квітучим виглядом. Зірка виступає проти уколів краси та дієт, тож фанати засипали артистку компліментами.

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