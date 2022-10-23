Моніка Беллуччі - відома модель і актриса, яка нещодавно у тихому колі відсвяткувала 58-річчя, продовжує інтригувати своїми образами і привертати увагу на публіці . Цього разу в Інстаграмі модель показала кілька чуттєвих моментів з останніх зйомок.

Моніка на обкладинці. Листопадовий номер журналу Style Magazine вийде наступної середи разом з corriere і буде присвячений одній з найпопулярніших див у світі. Поки чекаємо, залишаємо вам невеликий тизер» - йдеться у підписі журналу з новими кадрами.

Відео з 58-річною Монікою, яка не приховує природну красу, оцінили в мережі:

«Комфортна жінка ❤; можна і не старіти; їй дозволено багато; Але шикарно! І ми все ще говоримо про зірковість ❤️; Скільки компліментів ви отримуєте за день? Багато, тому що ви це заслужили, найпривабливіша жінка у світі; 🌹Красиво.❤».

Раніше відома італійська актриса поділилася із шанувальниками несподіваними знімками. Моніка представила постер, що інтригує, спеціально до нового документального фільму "Дівчина у фонтані". У Кінострічці Беллуччі грає шведську актрису та фотомодель Аніту Екберг.

На фото знаменитість позує з довгим білявим волоссям, на її обличчі яскравий макіяж, що підкреслює брови та очі. Однак уся увага прикута до великого декольте.

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