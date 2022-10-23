Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун у модному костюмі не приховувала форми під час танцю.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун вже 64 роки, вона продовжує відвідувати світські заходи, займається спортом і з недавніх пір навіть захоплюється кінними прогулянками. Встигає Шерон розповідати про схуднення та привертати увагу до Інстаграм.

Так цього разу Шерон Стоун показала, як можна старіти красиво і без втручання хірурга або уколів краси. Так, артистка у піджаку на голе тіло підкорила виконанням кумедного танцю на знімальному майданчику.

У смарагдовому костюмі вона похвалилася не лише рухами, засвітивши форми у глибокому декольті.

«Бачу тебе, Шерон; 💫 Енергія «назустріч; Оригінально і завжди найкраще; Люблю це!!; Давай Шерон!; Танцюй Мама Танцюй! ❤; Чекаю не дочекаюся цієї фотосесії ❤; Ти вищий за подругу! 💚💚; Мені потрібний цей костюм» - пишуть у мережі.

Також раніше Шерон без косметики та яскравих образів вирішила поспілкуватися з аудиторією та розповіла про один випадок, цитуючи найважливіше з аркуша, це стосувалося незвичайного кольору індиго та спостережень самих фанатів.

У мережі були вражені почутим і звернули увагу на саму Стоун.

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