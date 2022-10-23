Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун уже 64 года, она продолжает посещать светские мероприятия, занимается спортом и с недавних пор даже увлекается конными прогулками. Успевает Шэрон рассказывать о похудении и привлекать внимание в Инстаграм.
Так, в этот раз Шэрон Стоун показала, как можно стареть красиво и без вмешательства хирурга или уколов красоты. Так, артистка в пиджаке на голое тело покорила исполнением забавного танца на съемочной площадке.
В изумрудном костюме она похвасталась не только движениями, засветив формы в глубоком декольте.
«Вижу тебя, Шэрон; 💫 Энергия «навстречу; Оригинально и всегда лучшее; Люблю это!!; Давай Шэрон!; Танцуй Мама Танцуй! ❤; Жду не дождусь этой фотосессии ❤; Ты выше подруги! 💚💚; Мне нужен этот костюм» - пишут в сети.
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Также ранее Шэрон без косметики и ярких образов решила пообщаться с аудиторией и рассказала о об одном случае, цитируя самое важное с листа, это касалось необычного цвета индиго и наблюдений самих фанатов.
В сети были потрясены услышанным и обратили внимание и на саму Стоун.
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