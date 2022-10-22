Як пише Politeka.net , Оля Сумська – відома українська актриса театру та кіно, яка багато років присвячує себе роботі та запам'яталася завдяки безлічі ролей різного плану. Встигає Ольга також вести Інстаграм, у якому розповідає про свої будні, про чоловіка та домашніх улюбленців.

Також Ольга любить ділитися секретами краси і часто про це запитують самі фаната. У свої 56 Ольга значно молодша виглядає і в трендовому вбранні на сцені отримує компліменти.

Цього разу артистка блищала у класичному образі без яскравих мотивів, проте навіть на тлі з молодими колегами виглядала дуже привабливо. На думку фанів, Сумська обрала правильний стиль.

Трохи раніше 56-річна зірка повідомила, що 16 жовтня у Києві відбудеться прем'єра їхньої вистави "Дорослі забави". Також вона поділилася цікавими кадрами із репетиції.

"Друзі, не дивлячись на бурхливі часи, ми все ж таки ризикнемо!" Вахліовський, Володимир Ямненко та щиро ваша Ольга Сумська".

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала пустотливі кадри з іменинником-чоловіком Віталієм Борисюком.

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