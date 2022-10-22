Как пишет Politeka.net, Оля Сумская - известная украинская актриса театра и кино, которая много лет посвящает себя работе и запомнилась благодаря множеству ролей разного плана. Успевает Ольга также вести Инстаграм, в котором рассказывает о своих буднях, о муже и домашних любимцах.

Также Ольга любит делиться секретами красоты и у нее часто об этом спрашивают сами фаната. В свои 56 Ольга значительно моложе выглядит и в трендовых нарядах на сцене получает комплименты.

В этот раз артистка блистала в классическом образе без ярких мотивов, однако даже на фоне с молодыми коллегами выглядела очень привлекательно. По мнению фанатов, Сумская выбрала правильный стиль.

Чуть ранее 56-летняя звезда сообщила, что 16 октября в Киеве состоится премьера их спектакля "Взрослые забавы". Также она поделилась интересными кадрами с репетиции.

"Друзья, не смотря на бурные времена, мы все же рискнем!🙏🏻 Спектакль «Взрослые забавы» в жанре комической театральной фантазии от драматургов Семена и Анны Ханиных в постановке Ильи Ноябрева ‼️ В ролях: Виталий Борисюк, Дарья Легейда, Инна Приходько, Антон Вахлиовский, Владимир Ямненко и искренне ваша Ольга Сумская".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.