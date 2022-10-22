На сторінці у соцмережі "Дизель шоу" з'явилося відео, в якому актори колективу закликають білорусів не вступати у війну з Україною.

Актори гумористичного колективу "Дизель шоу" в останні місяці багато гастролюють та виступають із благодійними концертами для військових, а також для мирних людей, де збирають кошти на допомогу ЗСУ. Ще навесні зірки шоу записали відеозвернення до білорусів, яке тепер вирішили продублювати знову.

Так, на сторінці "Дизель шоу" у соцмережі Instagram знову з'явилося відео, в якому показано кадри війни в Україні, яку розв'язала росія, а також звернення акторів. Крутоголов, Бережко, Булітко, Сморигін, Танкович, Глущенко та інші закликають білоруських громадян не перетинати державний кордон до України, не виконувати злочинні накази військового керівництва, не воювати проти українців.

У підписі до публікації пояснили, чому вирішили продублювати звернення, записане ще навесні: "Ситуація на північному кордоні загострюється. Збройні сили України записали звернення до білоруського народу. А ми вирішили повторити своє, зняте ще навесні. Актуальність воно не втратило! Актори "Дизель студіо" звернулися до білоруських військових. Деталі – у відео!".

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