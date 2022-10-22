Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії посеред Києва.

На нових фотографіях Анна зображена на прогулянці з собакою, схоже, дівчина скористалася гарною погодою та вирішила влаштувати фешн-зйомку. Перед камерою вона з'явилася у відповідному стильному вбранні – міні-шортах з прозорими колготками та темними чоботями на підборах та модному картатому піджаку з теплою жилеткою та білою водолазкою. Її волосся розпущене і легкими локонами спадають на плечі, а на обличчі яскравий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до публікації Неплях написала: "Це я відчайдушно мчуся в осінню депресію". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото моделі, засипаючи її компліментами: "Ви така класна!", "Фотки кайфові вийшли", "Красуня", "Яка мила", "Краса", "Жінка-мрія", "Анюта, де такі чоботи купити?", "Подобається".

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