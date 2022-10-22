Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии посреди Киева.

На новых фотографиях Анна запечатлена на прогулке с собакой, похоже, девушка воспользовалась хорошей погодой и решила устроить фэшн-съемку. Перед камерой она пояивлась в соответственном стильном наряде – мини-шортах с прозрачными колготками и темными сапогами на каблуках и модном клетчатом пиджаке с теплой жилеткой и белой водолазкой. Ее волосы распущены и легкими локонами спадают на плечи, а на лице яркий макияж и задумчивый вид.

В подписи к публикации Неплях написала: "Это я отчаянно мчусь в осеннюю депрессию". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами: "Вы такая классная!", "Фотки кайфовые вышли", "Красотка", "Какая милая", "Красота", "Женщина-мечта", "Анюта, где такие сапоги купить?", "Нравится".

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