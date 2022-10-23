Популярна інстаграм-модель Кім Кардаш'ян показала, як перед днем ​​народження виглядає без косметики.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка намагається підтримувати популярність усіма можливими способами. Не забуває Кім про звільнення і зрідка розкриває секрети краси.

Кім досить фанатично ставиться до своєї зовнішності, тому готова випробувати всі можливі способи, що допомагають залишатися красивою.

«Втирання продуктів може розтягнути шкіру, зруйнувати колаген та еластин і перешкодити правильному вбиранню. Натомість нанесення тонера, сироваток і зволожуючих засобів рухами, що поплескують, не тільки менш ушкоджує структуру шкіри, а й стимулює кровотік і лімфодренаж, а також допомагає запобігти утворенню катишків» - висловилася Кім.

Образ зірки без косметики здивував фанатів: «не худий, а й не товстий вигляд; Я почуваюся атакованим особисто; Кіммі бізнес-магнат. 👑❤️; Ти дивовижна людина; Дякую за поради, королева 💚; З днем ​​народження Кім; Люблю 😍; З днем ​​народження королева ❤️».

Також Кім змінює образи для фотосесій та зайнялася власним брендом одягу.

Цього разу Кім Кардаш'ян у новому стильному образі влаштувала фотосесію у вбиральні. У чорному силуетному комбінезоні та рожевому пальті Кім відзначиться відмінність, а шкіряні ботфорти та пухнаста сумочка завершили нестандартну цибулю зірки.

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