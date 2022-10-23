Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая старается поддерживать популярность всеми возможными способами. Не забывает Ким об уходе за собой и изредка раскрывает секреты красоты.
Ким довольно фанатично относится к своей внешности, поэтому готова испробовать все возможные способы, которые помогают оставаться красивой.
«Втирание продуктов может растянуть кожу, разрушить коллаген и эластин и помешать правильному впитыванию. Вместо этого нанесение тонера, сывороток и увлажняющих средств похлопывающими движениями не только менее повреждает структуру кожи, но и стимулирует кровоток и лимфодренаж, а также помогает предотвратить образование катышков» - высказалась Ким.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Оккупанты срочно "укрепляются" под Белгородом и Курском: фото происходящего
"Он боролся до конца": оборвалась жизнь известного журналиста, жена сообщила подробности трагедии
53-летняя Лопес без фильтров призналась, что делает с лицом ради подтянутой кожи: "Впервые услышали"
"Противник полностью покинул населенные пункты": Генштаб сообщил приятные новости с Херсонщины
Образ звезды без косметики удивил фанатов: «не худой, но и не толстый вид; Я чувствую себя атакованным лично; Кимми бизнес-магнат. 👑❤️; Ты удивительный человек; Спасибо за советы, королева 💚; С днем рождения Ким; Обожаю😍; С днем рождения королева ❤️».
Также Ким меняет образы для фотосессий и занялась собственным брендом одежды.
В этот раз Ким Кардашьян в новом стильном образе устроила фотосессию в гардеробной. В черном силуэтном комбинезоне и розовом пальто Ким удалость отличиться, а кожаные ботфорты и пушистая сумочка завершили нестандартный лук звезды.
Напомним, "Вечер был особенным": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в роскошном платье вышла в свет с мужем-миллионером.
Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан в укороченных джинсах выгуляла осенний лук: фото.
Также Politeka писала, что "Надя поддержала": экс-жена Потапа Горовая показала закулисье нового проекта, видео.