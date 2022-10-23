Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян показала, как перед днем рождения выглядит без косметики.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая старается поддерживать популярность всеми возможными способами. Не забывает Ким об уходе за собой и изредка раскрывает секреты красоты.

Ким довольно фанатично относится к своей внешности, поэтому готова испробовать все возможные способы, которые помогают оставаться красивой.

«Втирание продуктов может растянуть кожу, разрушить коллаген и эластин и помешать правильному впитыванию. Вместо этого нанесение тонера, сывороток и увлажняющих средств похлопывающими движениями не только менее повреждает структуру кожи, но и стимулирует кровоток и лимфодренаж, а также помогает предотвратить образование катышков» - высказалась Ким.

Образ звезды без косметики удивил фанатов: «не худой, но и не толстый вид; Я чувствую себя атакованным лично; Кимми бизнес-магнат. 👑❤️; Ты удивительный человек; Спасибо за советы, королева 💚; С днем ​​рождения Ким; Обожаю😍; С днем ​​рождения королева ❤️».

Также Ким меняет образы для фотосессий и занялась собственным брендом одежды.

В этот раз Ким Кардашьян в новом стильном образе устроила фотосессию в гардеробной. В черном силуэтном комбинезоне и розовом пальто Ким удалость отличиться, а кожаные ботфорты и пушистая сумочка завершили нестандартный лук звезды.

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