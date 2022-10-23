Як пише Politeka.net, Софія Ротару – українська співачка, яка раніше отримала звання Національної легенди України. Досить рідко Ротару показує в Інстаграм особисті кадри та спілкується з фанами, проте цього разу був виняток.

Цього разу в Інстаграм Ротару нагадала про загибель свого чоловіка у 2002 році. З того моменту минуло 20 років, співачка представила новий кадр, на якому показала, як прийшла вшанувати пам'ять чоловіка

На фото можна побачити могильну плиту народного артиста України Анатолія Євдокименка.

"20 років", - коротко прокоментувала фото Софія Ротару. Зазначимо, чоловік помер двадцять років тому від інсульту, був люблячим чоловіком та режисером-постановником усіх її концертних програм.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Rostyslove Production Бобул заявив, що Ротару для підтримки України досить просто залишатись у країні. Софію Михайлівну за її аполітичну позицію він не засуджує.

„Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити?” Я тут, я в Україні, я з вами. Я звідти поїхала. Всі. Народ мій – український, країна моя – Україна". Цього може достатньо бути. Я думаю, що буде багато ще сказано. Дуже багато", – вважає співак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син російського співака та музиканта Ігоря Талькова отримав повістку.

Також повідомлялося, що Софія Ротару опублікувала страшні фотографії з місця ракетного обстрілу в центрі Києва.

Крім того, Politeka.net писала, що пісні Алли Пугачової почали скасовувати у Росії.