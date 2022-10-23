Як пише Politeka.net, Даша Хлистун – відома українська модель, яка стала першим в історії ангелом Victoria's Secret. Зірка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг збудувати стосунки з переможницею проекту Дашею Ульяновою. Хлистун, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася фотографіями, де позувала разом із дочкою Аріною.
"Я та мої спроби зробити нормальні фотографії з дочкою", - написала Даша під фото.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Аріашик, не в маму пішла, ти з дитинства на камеру позувати любила", "Ахахаха, у нас такі самі", "і це ще вона одна ... а я як трьох намагаюся сфоткати, так це взагалі тапочка, хоч діти і різного віку (від 11 років до 6 місяців)".
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