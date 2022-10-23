Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая стала первым в истории ангелом Victoria's Secret. Звезда вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. Хлыстун, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фотографиями, где позировала вместе с дочерью Ариной.

"Я и мои попытки сделать нормальные фотографии с дочерью", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ариашик ,не в маму пошла, ты с самого детства на камеру позировать любила", "Ахахаха, у нас такие самые", "и это еще она одна...а я как троих пытаюсь сфоткать, так это вообще тапочка, хоть дети и всех возрастов (от 11 лет до 6 месяцев)".

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