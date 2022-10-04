Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и летчик, который стал главным героем шоу "Холостяк". Знаменитость на проекте выбрал победительницей гимнастку Дашу Ульянову, но пара не смогла построить отношения. А через некоторое время Михайлюк женился на модели Victoria's Secret Даше Хлыстун, которая стала первым украинским ангелом бренда. Пара уже успела обзавестись ребенком - Даша родила первенца, дочь Ариану. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов.

А в этот раз Даша решила показать съемку из Венеции, Италия. Для нее жена Михайлюка надела прозрачное платье, впечатляя роскошной фигуркой. Стоит отметить, что после родов звезде удалось сбросить 30 кг и теперь Даша весит 50 кг при 179 см.

Добавим, Михайлюк после начала полномасштабного вторжения россии вернулся в Украину и пошел служить. Сейчас Макс воюет в десантно-штурмовых войсках, защищая Украину.

Напомним, модель Даша Хлыстун очаровала кадром повзрослевшей дочери от "Холостяка" Макса Михайлюка

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