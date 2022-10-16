Как пишет Politeka.net, Даша Хлывнюк - известная украинская модель, которая стала первым в истории ангелом Victoria's Secret из Украины. Звезда вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка, который не смог построить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. У пары недавно родился первенец - дочь Ариана. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Даша поделилась кадрами, где появилась в прозрачном платье.

Фанаты, включая жену Григория Решетника, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Даша, как всегда изящно и сексуально", "Это платье...", "А что за тату на спине", "Венеция то что-то. А Даша дополняет на 1000%", "Какая красивая !!! Просто глаз не оторвать!!! У вас такая шикарная фигура", "Наслаждайся моей задницей в Венеции. Ха", "Очень хорошо", "А, какая вы шикарная", "Классно", "Круть крутезная".

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка Хлыстун в мини-платье раскорячилась в Венеции и нарвалась на критику

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