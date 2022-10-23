Як пише Politeka.net, Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер із шоу "Зважені та щасливі". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Марина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Боржемська показала, як займається спортом, звернувшись до українців.

"А ви займаєтеся спортом на вихідних? Чи надаєте перевагу пасивному відпочинку?

Скажу вам свою думку. Спорт – найкращий відпочинок та лікування для душі та тіла", - написала Марина.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Яка красуня", "Щоранку починаю з Вами! Ви найкращий тренер!!! Дякую", "У неділю бігаю і обов'язково 10000 кроків", "У Вас гарний прес!", "Ранок з Мариною надихає на цілий день. Ранок починається. у мене із зарядки. Хоч і скасувала тренування, бо проблеми зі здоров'ям, але зарядка як тренування. Мені комфортно, класно іноді гаряче".

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