Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила необычный кадр и пригласила фолловеров в свой марафон здорового питания.

Как видно, на новой фотографии Марина запечатлена на свежем воздухе, она вытянулась стрункой у стены и демонстрирует свою идеальную фигуру. Перед камерой фитнес-тренер появилась в ярком коралловом костюмчике из лосин и короткого топа, который только подчеркнул тонкую талию. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Боржемская пригласила фолловеров в свой марафон здорового питания: "10 октября зажигаем! Осталось 5 дней до старта программы. Вас ждет меню на каждый день, онлайн-тренировка, круглосуточная поддержка и крутые эфиры с экспертами. Останавливаем стресс и плохое настроение. Хочешь получить подробные условия? Ставь +".

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