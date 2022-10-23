Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер из шоу "Зважені та щасливі". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Марина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Боржемская показала, как занимается спортом, обратившись к украинцам.
"А вы занимаетесь спортом на выходных? Предпочитаете ли пассивный отдых?
Скажу вам свое мнение. Спорт – лучший отдых и лечение для души и тела", - написала Марина.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Какая красотка", "Каждое утро начинаю с Вами! Вы лучший тренер!!! Спасибо", "В воскресенье бегаю и обязательно 10000 шагов", "У Вас красивый пресс!", "Утро с Мариной вдохновляет на целый день. Утро начинается у меня с зарядки. Хоть и отменила тренировку, потому что проблемы со здоровьем, но зарядка как тренировка. Мне комфортно, классно иногда горячо".
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