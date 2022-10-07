Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила жуткие кадры с места ракетного удара в Запорожье.

На фотографиях можно увидеть страшные разрушения, которые появились после удара оккупантов по домах мирных жителей. Один только удар унес жизни трех десятков людей. И это в Запорожье, рядом с крупнейшей атомной электростанции в Европе.

В подписи к публикации Боржемская поделилась своими эмоциями после этой трагедии: "Враг продолжает сражаться в конвульсиях и убивать мирных жителей. Он не считает наши жизни, он не считает наше горе, он просто хочет уничтожить нас и нашу веру. Запорожье ежедневно подвергается массированным ракетным ударам. Город, расположенный на реке Днепре напротив крупнейшей атомной электростанции в Европе. Одним из ударов агрессор унес жизни сразу 30 человек. И это всего один российский ракетный удар. Сознательный удар по гражданским. Сознательное преступление. Мы не забудем ни одно преступление. Ни одну невинно убитую жертву".

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