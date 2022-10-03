Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер, которая была замужем за боксером Вячеславом Узелковым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Марина отправилась с детьми в Израиль, но уже успела вернуться в Украину. Не забывает Боржемская и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда показала подросшего сына, который стал уже выше Марины.

"Мой тыл, моя опора, мой лучший друг. Спасибо, сынок, за поддержку и твою невероятную мудрость", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавчик-сын. С мамой красоткой", "Взрослый", "Пусть все дети будут с улыбкой", "Такой взрослый, давно не видела его, хорошие вы", "Боже, когда они успевают так вырасти? Очень хорошие!", "Боже, я не узнала Роберта! Как он взрослый и красивый! Да хранит вас Господь Бог ! Очень красивые и счастливые!".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" показала щемящие кадры с разрушенным домом

А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как борется с апатией и усталостью

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" срочно обратилась к украинцам за помощью



