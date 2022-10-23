Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка має дружину - нотаріуса Христину, з якою Володимир розписався в 2020 році. Але зараз у пари серйозні проблеми, про що розповів телеведучий Слава Дьомін. На думку знаменитості, пара із серпня перебуває у конфлікті, але до розлучення поки не доходить.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала букет червоних троянд.

"Всім привіт. Учора на емоціях ледь заснула, але вже починаю свій день", - написала Христина.

Варто зазначити, дружина Остапчука після початку війни зайнялася активно благодійністю, допомагаючи нужденним українцям. Також зірка збирає гроші на допомогу ЗСУ.

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дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк

Нагадаємо, дружина Остапчука продемонструвала ідеальне поєднання зі шкіряною сорочкою.

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення несподівано згадала свого колишнього

А ще Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука, після повернення в Україну, поділилася новим одкровенням .