Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка має дружину - нотаріуса Христину, з якою Володимир розписався в 2020 році. Але зараз у пари серйозні проблеми, про що розповів телеведучий Слава Дьомін. На думку знаменитості, пара із серпня перебуває у конфлікті, але до розлучення поки не доходить.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала букет червоних троянд.

"Всім привіт. Учора на емоціях ледь заснула, але вже починаю свій день", - написала Христина.

Варто зазначити, дружина Остапчука після початку війни зайнялася активно благодійністю, допомагаючи нужденним українцям. Також зірка збирає гроші на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, дружина Остапчука продемонструвала ідеальне поєднання зі шкіряною сорочкою.

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення несподівано згадала свого колишнього

А ще Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука, після повернення в Україну, поділилася новим одкровенням .