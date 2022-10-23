Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка має дружину - нотаріуса Христину, з якою Володимир розписався в 2020 році. Але зараз у пари серйозні проблеми, про що розповів телеведучий Слава Дьомін. На думку знаменитості, пара із серпня перебуває у конфлікті, але до розлучення поки не доходить.
Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала букет червоних троянд.
"Всім привіт. Учора на емоціях ледь заснула, але вже починаю свій день", - написала Христина.
Варто зазначити, дружина Остапчука після початку війни зайнялася активно благодійністю, допомагаючи нужденним українцям. Також зірка збирає гроші на допомогу ЗСУ.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Ще один літак упав на житловий будинок у росії: перші подробиці
Експерт розповів, хто заплатить зі своєї кишені за удари по критичній інфраструктурі: "Розробляється механізм"
Дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення вирішила порушити особисту тему: "Це буде моє до"
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
Нагадаємо, дружина Остапчука продемонструвала ідеальне поєднання зі шкіряною сорочкою.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення несподівано згадала свого колишнього
А ще Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука, після повернення в Україну, поділилася новим одкровенням .