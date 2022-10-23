Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. У звезды есть жена - нотариус Кристина, с которой Владимир расписался в 2020 году. Но сейчас у пары серьезные проблемы, о чем рассказал телеведущий Слава Демин. По мнению знаменитости, пара с августа состоит в конфликте, но до развода пока не доходит.
Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала букет красных роз.
"Всем привет. Вчера на эмоциях еле уснула, но уже начинаю свой день", - написала Кристина.
Стоит отметить, жена Остапчука после начала войны занялась активно благотворительностью, помогая нуждающимся украинцам. Также звезда собирает деньги на помощь ВСУ.
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Напомним, жена Остапчука продемонстрировала идеальное сочетание с кожаной рубашкой
Также Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе неожиданно вспомнила своего бывшего
А еще Politeka писала, что жена Владимира Остапчука после возвращения в Украину поделилась новым откровением