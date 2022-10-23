Шеф-кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" показала себе та розповіла про проблему, з якою зіткнулася.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зірка зайнялася організацією благодійних вечорів, збираючи гроші для України. Останній такий відбувся у Нью-Йорку, де виступила також Українська співачка Тіна Кароль.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська показала себе та розповіла про проблему.

"Я зовсім перестала постити рецепти. І взагалі перестала постити. Вдома не готую. ​​Нічого не готую. ​​Зовсім нічого. Тільки робота та благодійні вечори. Натхнення ніяк не повертається, що робити?", - написала Ольга.

"Я та, яка надихала інших готувати, сама його втратила те натхнення. Найцікавіше тепер, вирішити це завдання і знайти те джерело. Коли знайду, обов'язково вам розповім", - додала Мартиновська.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відповіла на критику та здивувала кадрами з Тіною Кароль.

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.

Також Politekka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала Ярославського з відрослим волоссям.



