Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зірка зайнялася організацією благодійних вечорів, збираючи гроші для України. Останній такий відбувся у Нью-Йорку, де виступила також Українська співачка Тіна Кароль.
Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська показала себе та розповіла про проблему.
"Я зовсім перестала постити рецепти. І взагалі перестала постити. Вдома не готую. Нічого не готую. Зовсім нічого. Тільки робота та благодійні вечори. Натхнення ніяк не повертається, що робити?", - написала Ольга.
"Я та, яка надихала інших готувати, сама його втратила те натхнення. Найцікавіше тепер, вирішити це завдання і знайти те джерело. Коли знайду, обов'язково вам розповім", - додала Мартиновська.
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Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відповіла на критику та здивувала кадрами з Тіною Кароль.
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.
Також Politekka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала Ярославського з відрослим волоссям.