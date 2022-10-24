Як пише Politeka.net, Маша Кравець – дочка Олени Кравець, якій зараз 19 років. У зірки також є двійнята Катя та Іван, яким виповнилося по шість років цього року. А старша дочка вже виросла справжньою красунею і з 15 років живе окремо від батьків, адже у будинку виявилося мало місця після народження двійнят. Дочка Кравець з дитинства обожнює танці, а також веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша Кравець показала стильний образ, одягнувши топік та джинси з ременем. Зірка позувала перед дзеркалом, вражаючи виглядом.

Раніше Маша показала стильний образ у білій сорочці.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Омг", "Вау", Вау-фото. Неймовірна", "Дуже красиво", "Вау, що за красуня", "Маша, дуже гарно. Марта Адамчук - найвища оцінка", "Дуже красива серія", "Як же красиво", "Неперевершена Марія) красиво виглядаєш) для обкладинки журналу саме те)", "Схожа на знайому Бога".

Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" влаштувала гарячу фотосесію, розстебнувши сорочку

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