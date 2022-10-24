Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка знімалася у шоу "Холостячка". Там зірка обрала переможця Андрія Задворного, але у пари нічого не сталося після зйомок шоу. Не забуває Огневич і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала "Всю правду про "Холостячку". Зірка підставила кумедний звук, яким порадувала українців.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Бідна Злата", "Схоже найцікавіше пропустив у шоу "Холостячка", "Я не чіпляв", "Не говори так", "Звідки ці дивовижні речі", "Я не можу з тією малою", "Злато, ти ж дівчинка" , хіба так можна", "Хороший тамада та конкурси цікаві", "І як, сподобалося", "Злато, як я іржу", "Ти дуже мила, дякую за позитивчик", "Злато, ну ви жартівниця", "Так класно , по-домашньому", "Як нудно я живу, не те що Стас".

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич зізналася, як впорядковується вранці.

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