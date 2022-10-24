Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая снималась в шоу "Холостячка". Там звезда выбрала победителя Андрея Задворного, но у пары ничего не вышло после съемок шоу. Не забывает Огневич и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала "Всю правду о “Холостячке". Звезда подставила смешной звук, которым повеселила украинцев.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Бедная Злата", "Похоже самое интересное пропустил в шоу "Холостячка", "Я не цеплял", "Не говори так", "Откуда эти удивительные вещи", "Я не могу с той малой", "Злата, ты же девочка, разве так можно", "Хороший тамада и конкурсы интересные", "И как, понравилось", "Злата, как я ржу", "Ты очень милая, спасибо за позитивчик", "Злата, ну вы шутница", "Так классно, по-домашнему", "Как скучно я живу, не то что Стас".

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