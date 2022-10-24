Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки прослуховуванням на шоу "Х-Фактор". Фрагмент із її виступом подивилися десятки мільйонів людей у мережі. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Аїда поділилася фотографією, де позувала у сукні. Зірка доповнила образ стильними окулярами для прогулянки вулицею.
"Зима наближається, але так хочеться повернутись у літо", - написала Ніколайчук.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Легше не стає": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка звернувся до українців, записавши відеозвернення
Джамала за кордоном вразила кадрами в компанії Данилка та Остапчука: "Як класно, що ви з України"
Військового вбили серед білого дня у Києві: «Почали стріляти на ураження»
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
"Вау, прекрасно", "Не проблема, приїдь до нас у Майамі", "Але життя триває вдалого гарного настрою і вечора принцеса чарівна але не моя", "3 місяці і знову буде літо) ще трішки залишилося, всього 5 місяців)) )", "Гарний образ, красива Аїда", "Люблю, ідеальне плаття".
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поділилася гарною новиною, відео зі студії
Також Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поділилася трагедією з українцями
А ще Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук за кордоном розбурхала краєвидом у сміливому вбранні