Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки прослуховуванням на шоу "Х-Фактор". Фрагмент із її виступом подивилися десятки мільйонів людей у ​​мережі. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Аїда поділилася фотографією, де позувала у сукні. Зірка доповнила образ стильними окулярами для прогулянки вулицею.

"Зима наближається, але так хочеться повернутись у літо", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вау, прекрасно", "Не проблема, приїдь до нас у Майамі", "Але життя триває вдалого гарного настрою і вечора принцеса чарівна але не моя", "3 місяці і знову буде літо) ще трішки залишилося, всього 5 місяців)) )", "Гарний образ, красива Аїда", "Люблю, ідеальне плаття".

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