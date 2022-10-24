Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря прослушиваниям на шоу "Х-Фактор". Фрагмент с ее выступлением посмотрели десятки миллионов человек в сети. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Аида поделилась фотографией, где позировала в платье. Звезда дополнила образ стильными очками для прогулки по улице.

"Зима приближается, но так хочется вернуться в лето", - написала Николайчук.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вау, прекрасно", "Не проблема, приедь к нам в Майами", "Но жизнь продолжается удачного хорошего настроения и вечера принцесса очаровательна но не моя", "3 месяца и снова будет лето ) еще немножко осталось , всего 5 месяцев )))", "Красивый образ , красивая Аида", "Люблю, идеальное платье".

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