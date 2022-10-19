Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Х-Фактору", где ей не поверили судьи и этот фрагмент набрал десятки миллионов просмотров. Не забывает Аида и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Николайчук рассказала о трагедии, которая произошла.
"А что на душе? Тревога.
Девушка из разбомбленного россиянами дома в Киеве была беременна и имела планы, мужа, кота, дом. А потом? Потом этого не стало...
Наша жизнь полна планов, но все ли планы будут воплощены в жизнь, или кто-то их оборвет своими кровавыми приказами...", - написала Николайчук.
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Фанаты поставили сотни лайки и написали комментарии:
"Ты собираешься в Хогвартс?", "Хороший профиль красивая Аида", "Больно даже думать, что можно в один день потери кого-нибудь из-за бомбы...", "Моя маленькая очаровательная девушка красавица все верно".
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