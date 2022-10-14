Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Х-Фактору", где ей на прослушиваниях не поверили судьи и этот фрагмент шоу облетел весь Интернет.Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а на днях лично помогла одному из украинских воинов. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Сегодня наши герои отмечают свой день. Наши ангелы-хранители – защитники и защитницы Украины. Хочу поздравить вас с вашим праздником и не устаю благодарить вас за вашу смелость. Спасибо, что защищаете нас, вы лучшие люди Украины!", - написала Николайчук.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Спасибо", "Вау", "Твой голос такой сладкий", "Ты такая классная", "Героям Слава", "Всегда очень красиво", "Любовь моя все верно написала спасибо слава Украине".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук выручила военного, поделившись невероятной историей

Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" Николайчук поделилась радостной новостью и поразила видом

А еще Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" Николайчук заставила ловить на себе восхищенные взгляды на улице