Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проектам "Голос". Зірка також виконала пісню "Діаманті" разом із Олегом Винником. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Іващенко поділилася фото, де позувала у стильних окулярах, зробивши селфі.
"Вже 4,5 місяця, як я працюю в морі. Ще два дні і я маю покидати цей корабель, який став мені таким рідним як будинок. Але думка про те, що вже скоро додому гріє серце", - написала Іващенко під фото.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Чарівна", "7 футів, колега", "Красуня", "Моя дорога".
До цього Еліна поділилася своєю філософією.
"І навіть у найважчий період життя дивитися вперед і ніколи назад. Ризикнути. Може ти виграєш це життя", - написала зірка у новій публікації, перебуваючи в Італії.
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