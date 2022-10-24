Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проектам "Голос". Звезда также исполнила песню "Діаманти" вместе с Олегом Винником. Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Иващенко поделилась фото, где позировала в стильных очках, сделав селфи.
"Уже 4,5 месяца, как я работаю в море. Еще два дня и я должна покидать этот корабль который стал мне таким родным как дом. Но мысль о том, что уже скоро домой греет сердце", - написала Иващенко под фото.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Волшебная", "7 футов, коллега", "Красотка", "Моя дорога".
До этого Элина поделилась своей философией.
"И даже в самый трудный период жизни смотреть вперед и никогда назад. Рискнуть. Может ты выиграешь эту жизнь", - написала звезда в новой публикации, пребывая в Италии.
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