Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Жіночий квартал". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Сопонару поділилася фото, де позувала в образі дияволиці.

"Ну ви зрозуміли, до якого свята ми випуск зняли? Пишіть у коментарях. Яке свято? І який проект?) За атмосферу окрема подяка", - написала Ірина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви знімали новий випуск програми "Передай Зеленському", яка виходить на YouTube; Тема буде присвячена святу Halloween!", "Вау, ти неймовірна в цьому образі", "Щось незрозуміло, що за свято", "Дияволице", " До дня перемоги над темними силами", "Хелловін це свято, так триматиме красуня чарівна слава Україні", "Нехай усе-все, що побажали вчора, обов'язково збудеться!", "Ооооо. Який образ. Круто".

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барським.

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого Кварталу" висловилася про виїзд Олега Винника за кордон.

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