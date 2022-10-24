Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой шоу "Женский квартал". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сопонару поделилась фото, где позировала в образе дьяволицы.

"Ну вы поняли, к какому празднику мы выпуск сняли? Пишите в комментариях. Какой праздник? И какой проект?) За атмосферу отдельная благодарность", - написала Ирина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы снимали новый выпуск программы "Передай Зеленскому", которая выходит на YouTube; Тема будет посвящена празднику Halloween!", "вау, ты невероятна в этом образе", "Что-то непонятно, что за праздник", "Дьяволица", "Ко дню победы над темными силами", "Хэллоуин этот праздник, так держать красавица волшебная слава Украине", "Пусть все-все, что пожелали вчера, обязательно сбудется!", "Ооооо. Какой образ. Круто".

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