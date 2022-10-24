Як пише Politeka.net, Камалія – відома українська співачка, яка вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У зіркової пари є двоє дочок-близнючок Арабелла та Мірабела, які вже тішать батьків своїми талантами. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася сімейним фото зі студії.
"Дуже скучила за телестудією і за вами, рідні мої українці", - написала зірка.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Хороша патріотична родина", "Красиві та щасливі", "Наші дорогоцінні улюбленки з повагою Ольга", "А ми за вами скучили і дуже раді вам", "Які красиві дівчатка", "Дуже поважаю вашу родину", "Дуже приємно бачити , як ви допомагаєте своїй країні!" !".
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