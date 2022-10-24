Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которая вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У звездной пары есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла, которые уже радуют родителей своими талантами. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась семейным фото со студии.

"Очень соскучилась по телестудии и по вам, родные мои украинцы", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошая патриотическая семья", "Красивые и счастливые", "Наши драгоценные любимки с уважением Ольга", "А мы за вами соскучились и очень рады вам", "Какие красивые девочки", "Очень уважаю вашу семью", "Очень приятно видеть, как вы помогаете своей стране!!", "Какие девчушки славные, одна копия мама, а вторая вся в папу", "Желаю мира, счастья, любви и добра!!!!!!!!!!!!!!!!".

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