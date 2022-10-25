Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, який є суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка активно підтримує Україну у війні з російськими окупаційними військами, організовуючи благодійні вечері з Ольгою Мартинівською, гроші з яких йдуть на допомогу Україні. Останній такий пройшов у Нью-Йорку, де виступила на заході Тіна Кароль. Також Ярославський пише нову книгу з Мартинівською про українську кухню.

Не забуває Ярославський і про Інстаграми, де активно веде блог. Зірка не лише ділиться рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Володимир поділився кадрами, де похвалився своїми розкішними вусами.

"Декому не подобаються мої вуса, але нарешті не порівнюють з Леніним", - написав зірка.

Також зірка запропонував проголосувати, чи йдуть йому вуса чи ні.

Популярні новини зараз

Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік

Кароль поряд з подорослішавшим красенем-сином натякнула, ким він стане: "Мікрофон буде гучніший за мого"

Мобілізація буде продовжуватись, українців попередили: "Повістку слід очікувати всім …"

«Це їхня мрія»: росіяни змінили тактику, навіть назва іранського дрону не випадковість

Ведучий Анатоліч назвав українок, яких слід покарати слідом за Лорак і Повалій: "На черзі..."
Показати ще

"Побачимо, що покаже опитування", - написав Ярославський і поставив смайлик сміху.

Володимир Ярославський

Нагадаємо, трагедія сталася у Ярославського із "Майстер Шеф", зірка поділився

Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.

А ще Politeka писала, що Мартинівська з "Майстер Шеф" показала Ярославського з відрослим волоссям