Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который является судьей проекта "Мастер Шеф". Звезда активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками, организовывая благотворительные ужины с Ольгой Мартыновской, деньги из которых идут в помощь Украине. Последний такой прошел в Нью-Йорке, где выступила на мероприятии Тина Кароль. Также Ярославский пишет новую книгу с Мартыновской об украинской кухне.
Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где активно ведет блог. Звезда не только делится рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир поделился кадрами, где похвастался своими роскошными усами.
"Некоторым не нравятся мои усы, но наконец-то не сравнивают с Лениным", - написал звезда.
Такжее звезда предложил проголосовать, идут ему усы или нет.
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"Увидим, что покажет опрос", - написал Ярославский и поставил смайлик смеха.
Напомним, трагедия произошла у Ярославского из "Мастер Шеф", звезда поделился
Также Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как проводит время с Мартыновской
А еще Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" показала Ярославского с отросшими волосами