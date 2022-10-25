Шеф-повар Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", показал, что пришлось ему сделать, чтобы избежать сравнений с Лениным.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который является судьей проекта "Мастер Шеф". Звезда активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками, организовывая благотворительные ужины с Ольгой Мартыновской, деньги из которых идут в помощь Украине. Последний такой прошел в Нью-Йорке, где выступила на мероприятии Тина Кароль. Также Ярославский пишет новую книгу с Мартыновской об украинской кухне.

Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где активно ведет блог. Звезда не только делится рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир поделился кадрами, где похвастался своими роскошными усами.

"Некоторым не нравятся мои усы, но наконец-то не сравнивают с Лениным", - написал звезда.

Такжее звезда предложил проголосовать, идут ему усы или нет.

"Увидим, что покажет опрос", - написал Ярославский и поставил смайлик смеха.

Напомним, трагедия произошла у Ярославского из "Мастер Шеф", звезда поделился

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