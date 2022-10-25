Як пише Politeka.net , Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Зірка має дружину - танцівницю Вікторію, яка народила йому дочку Лізу. Минулого року дівчинка пішла до елітної школи, а зараз навчається вже у другому класі. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Вікторія вирішила поговорити з фанатами.
"Чекаю на ваші запитання", - написала Вікторія, запрошуючи до розмови.
"Як навчання Лізи", - спитав фанат.
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"Сподіваюся, що ми так і продовжуватимемо навчання офлайн. Бо дітям важко дається онлайн і вони взагалі не дуже розуміють цей процес", - написала Вікторія.
"Як ви справляєтеся зі стресом", - спитав ще один фанат.
"Вона лікує мене від усіх стресів... І не дає опускати руки або падати духом... А взагалі, мені здається, що це не на порядку денному. Потрібно розуміти, що нашим хлопцям в окопах, чи людям, які залишилися без даху над головою, або тим, хто зараз в окупації, набагато важче!!!Тому беріть себе в руки та робіть щось для перемоги", - написала Вікторія.
Нагадаємо, дружина Ткача із "Квартал 95" насмішила українців новим відео з дочкою
А ще Politeka писала, що дочка зірки "Квартал 95" Ткача вразила акробатичними здібностями
Також Politeka повідомляла, що Ткач розповів про трагедію у "Лізі сміху" і чим зараз займається Квартал 95