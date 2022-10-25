Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія розповіла про навчання доньки Лізи, яка здобуває освіту в елітній школі.

Як пише Politeka.net , Юрій Ткач – відомий український гуморист, який став зіркою "Квартал 95". Зірка має дружину - танцівницю Вікторію, яка народила йому дочку Лізу. Минулого року дівчинка пішла до елітної школи, а зараз навчається вже у другому класі. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Вікторія вирішила поговорити з фанатами.

"Чекаю на ваші запитання", - написала Вікторія, запрошуючи до розмови.

"Як навчання Лізи", - спитав фанат.

"Сподіваюся, що ми так і продовжуватимемо навчання офлайн. Бо дітям важко дається онлайн і вони взагалі не дуже розуміють цей процес", - написала Вікторія.

"Як ви справляєтеся зі стресом", - спитав ще один фанат.

"Вона лікує мене від усіх стресів... І не дає опускати руки або падати духом... А взагалі, мені здається, що це не на порядку денному. Потрібно розуміти, що нашим хлопцям в окопах, чи людям, які залишилися без даху над головою, або тим, хто зараз в окупації, набагато важче!!!Тому беріть себе в руки та робіть щось для перемоги", - написала Вікторія.

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