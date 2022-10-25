Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". У звезды есть жена - танцовщица Виктория, которая родила ему дочь Лизу. В прошлом году девочка пошла в элитную школу, а сейчас учится уже во втором классе. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Виктория решила поболтать с фанатами.
"Жду на ваши вопросы", - написала Виктория, приглашая к разговору.
"Как учеба Лизы", - спросил фанат.
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"Надеюсь, что мы так и будем продолжать учебу офлайн. Ибо детям тяжело дается онлайн и они вообще не очень понимают этот процесс", - написала Виктория.
"Как вы справляетесь со стрессом", - спросил еще один фанат.
"Она лечит меня от всех стрессов... И не дает опускать руки или падать духом... А вообще, мне кажется, что это не на повестке. Нужно понимать, что нашим парням в окопах, или людям, которые остались без крыши над головой, или тем, кто сейчас в оккупации, намного тяжелее!!! Потому берите себя в руки и делайте что-то для победы", - написала Виктория.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" насмешила украинцев новым видео с дочерью
А еще Politeka писала, что дочь звезды "Квартал 95" Ткача впечатлила акробатическими способностями
Также Politeka сообщала, что Ткач рассказал о трагедии в "Лиге смеха" и чем сейчас занимается Квартал 95