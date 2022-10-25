Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория рассказала об учебе дочери Лизы, которая получает образование в элитной школе.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". У звезды есть жена - танцовщица Виктория, которая родила ему дочь Лизу. В прошлом году девочка пошла в элитную школу, а сейчас учится уже во втором классе. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Виктория решила поболтать с фанатами.

"Жду на ваши вопросы", - написала Виктория, приглашая к разговору.

"Как учеба Лизы", - спросил фанат.

"Надеюсь, что мы так и будем продолжать учебу офлайн. Ибо детям тяжело дается онлайн и они вообще не очень понимают этот процесс", - написала Виктория.

"Как вы справляетесь со стрессом", - спросил еще один фанат.

"Она лечит меня от всех стрессов... И не дает опускать руки или падать духом... А вообще, мне кажется, что это не на повестке. Нужно понимать, что нашим парням в окопах, или людям, которые остались без крыши над головой, или тем, кто сейчас в оккупации, намного тяжелее!!! Потому берите себя в руки и делайте что-то для победы", - написала Виктория.

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