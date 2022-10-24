Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася відео де розсмішила українців.
Зірка вирішила відповісти, коли вийде заміж.
"Коли за столом із рідними хтось питає "Ну і коли вже заміж...?", - написала на відео Катя.
"Знайомо?", - написала Нікітіна під відео.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Що-що? Коли куди?", "Красуня", "Хахаха, жиза", "Удвох не так холодно".
Раніше Катя розповіла про своє ставлення до сирен.
«Ось така вже голова від цих сирен. Бережіть себе, і не нехтуйте повітряними тривогами, обіймаю вас» - висловилася Катерина.
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