Акторка Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала себе, розповівши, коли піде заміж.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася відео де розсмішила українців.

Зірка вирішила відповісти, коли вийде заміж.

"Коли за столом із рідними хтось питає "Ну і коли вже заміж...?", - написала на відео Катя.

"Знайомо?", - написала Нікітіна під відео.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Що-що? Коли куди?", "Красуня", "Хахаха, жиза", "Удвох не так холодно".

Раніше Катя розповіла про своє ставлення до сирен.

«Ось така вже голова від цих сирен. Бережіть себе, і не нехтуйте повітряними тривогами, обіймаю вас» - висловилася Катерина.

Нагадаємо, зірки "Жіночого кварталу" пустилися в танець, вразивши українців

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" у мереживах зачарувала формами

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" вразила своєю красою перед дзеркалом.



