Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась видео, где рассмешила украинцев.
Звезда решила ответить, когд выйдет замуж.
"Когда за столом с родными кто-то спрашивает "Ну и когда уже замуж...?", - написала на видео Катя.
"Знакомо?", - написала Никитина под видео.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Что-что? Когда куда?", "Красотка", "Хахаха, жиза", "Вдвоем не так холодно".
Ранее Катя рассказала о своем отношении к сиренам.
«Вот такая уж голова от этих сирен. Берегите себя, и не пренебрегайте воздушными тревогами обнимаю вас» - высказалась Катерина.
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