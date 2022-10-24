Актриса Катя Никитина из "Женского квартала" показала себя, рассказав, когда пойдет замуж.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась видео, где рассмешила украинцев.

Звезда решила ответить, когд выйдет замуж.

"Когда за столом с родными кто-то спрашивает "Ну и когда уже замуж...?", - написала на видео Катя.

"Знакомо?", - написала Никитина под видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Что-что? Когда куда?", "Красотка", "Хахаха, жиза", "Вдвоем не так холодно".

Ранее Катя рассказала о своем отношении к сиренам.

«Вот такая уж голова от этих сирен. Берегите себя, и не пренебрегайте воздушными тревогами обнимаю вас» - высказалась Катерина.

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