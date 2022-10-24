Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Дівчина дійшла до фіналу, але там головний герой шоу вирішив обрати своєю обраницею Ганну Богдан. І хоч пара зустрілася більше року, але так і не змогла зберегти стосунки. А Юлія стала доволі успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала в чорному вбранні з розрізом від стегна та джинсів. А образ Юлія доповнила стильними окулярами та сумочкою.

"Як вам образ?", - Запитала Бельченко.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Дуже красиво. ну прямо дуже", "Захоплює дух", "Крутяк - як завжди - неперевершена", "Супер, просто бомба", "Красуня в будь-якому образі", "Неймовірно красиво", "Вау, дуже красиво", " Дуже круто, то тримати".

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